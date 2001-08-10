Летнее кафе с мороженым и пянсе открылось у выхода из аэровокзала Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Новое летнее кафе приняло первых посетителей на привокзальной площади главной воздушной гавани Сахалина. Гастрономическую точку запустили в зоне посадки и высадки пассажиров южно-сахалинского авиатерминала – прямо напротив выхода из аэровокзального комплекса. Уютный павильон украсили гирляндами, а на фасаде разместили изображение мороженого, которое стало визитной карточкой заведения. В меню представлены несколько видов десерта – классические сливочное и шоколадное, а также клубничное.

Формат кафе сезонный: оно будет работать до конца сентября. Помимо мороженого, здесь предлагают живой квас, домашние лимонады, свежие соки, а также свежие пянсе и сэндвичи с красной рыбой. Как рассказали ТИА «Острова» в АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск», в дальнейшем ассортимент планируют расширить с учётом пожеланий и обратной связи пассажиров. Начальник отдела неавиационной коммерции Елизавета Бертунова подчеркнула, что создавая новые сервисы, команда аэровокзала заботится о комфорте путешественников – кафе позволяет подкрепиться, поднять настроение и получить приятные воспоминания перед полётом.

Открытие летнего кафе стало очередным этапом развития неавиационной инфраструктуры. Ранее для пассажиров оборудовали комнату для пеленания и кормления, а также детскую игровую зону в зоне ожидания вылетов. Новый павильон уже оценили взрослые и маленькие путешественники.