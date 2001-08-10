Тихоокеанское
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14:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинский школьник взял бронзу на Кубке России по игре Го

Сахалинский школьник взял бронзу на Кубке России по игре Го

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянин Дмитрий Куприянов завоевал бронзовую медаль в категории 9–12 лет на очередном этапе Кубка России по игре Го – Дальневосточном Кубке Полиметалла «Земля Хехцир» в Хабаровске. В турнире приняли участие 120 игроков из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской и Московской областей, а также Москвы. В специальной программе мастерство показывала китайская делегация из ассоциаций провинций Хэйлунцзян и Хайнань.

Сахалинский регион также представляли Яна Косарева и Анатолий Антонов. Яна одержала победы в четырёх из пяти туров и прибавила +160 к общероссийскому рейтингу. Анатолий выиграл три партии из пяти и получил +90 очков к рейтингу. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все трое показали достойные результаты на соревнованиях высокого уровня.

Турнир собрал сильнейших молодых игроков Дальнего Востока и стал важным этапом подготовки к всероссийским стартам. Сахалинские спортсмены продолжат участвовать в рейтинговых турнирах для повышения своего уровня.

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