Сахалинский школьник взял бронзу на Кубке России по игре Го

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Островитянин Дмитрий Куприянов завоевал бронзовую медаль в категории 9–12 лет на очередном этапе Кубка России по игре Го – Дальневосточном Кубке Полиметалла «Земля Хехцир» в Хабаровске. В турнире приняли участие 120 игроков из Хабаровского и Приморского краёв, Сахалинской и Московской областей, а также Москвы. В специальной программе мастерство показывала китайская делегация из ассоциаций провинций Хэйлунцзян и Хайнань.

Сахалинский регион также представляли Яна Косарева и Анатолий Антонов. Яна одержала победы в четырёх из пяти туров и прибавила +160 к общероссийскому рейтингу. Анатолий выиграл три партии из пяти и получил +90 очков к рейтингу. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, все трое показали достойные результаты на соревнованиях высокого уровня.

Турнир собрал сильнейших молодых игроков Дальнего Востока и стал важным этапом подготовки к всероссийским стартам. Сахалинские спортсмены продолжат участвовать в рейтинговых турнирах для повышения своего уровня.