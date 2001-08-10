На Камчатке испытали единственный в России вездеход

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Поисково-спасательный отряд ГУ МЧС России по Камчатскому краю пополнился двумя новыми гусеничными вездеходами — «Бобр» и «Корсар». Последний на сегодняшний день является единственным таким вездеходом в России, сообщает ТК «41 Регион».

Новую технику уже испытали в условиях, максимально приближенных к реальным. Для проверки выбрали затопленный песчаный карьер с болотистой местностью. Такое место позволило протестировать возможности машин, не нарушая природный ландшафт.

По словам начальника поисково-спасательного отряда Сергея Маркова, испытания показали, что «Корсар» хорошо подходит для поисково-спасательных операций и эвакуации людей. Вездеход оснащен надежным двигателем и просторным салоном, рассчитанным на перевозку пассажиров.

Еще одна особенность новой машины — резиновые гусеницы. Они позволяют передвигаться не только по бездорожью, но и по асфальту, не повреждая дорожное покрытие. При движении по тундре и лесотундре такие траки не разрушают корневую систему растений, а лишь приминают траву.

В МЧС рассчитывают использовать «Корсар» во время поисково-спасательных работ в районе Халактырского пляжа, Налычево и урочища Мокрые пески.

Также в распоряжение спасателей поступил уже хорошо знакомый им вездеход «Бобр», который ранее успешно зарекомендовал себя в работе.

В МЧС отмечают, что высокопроходимая техника нередко становится единственным способом добраться до людей в труднодоступной местности. Перед вводом в эксплуатацию спасатели проходят обучение по управлению машинами, их обслуживанию в полевых условиях и безопасному передвижению по пересеченной местности.