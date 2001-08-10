С теплом и заботой: Народная программа Единой России помогла охинцам переехать из аварийного жилья

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В конце 2025 года в районе сдали два современных дома на 80 квартир, а всего за последние пять лет на Сахалине и Курилах новое комфортное жилье получили более 25 тысяч человек. Эта системная работа ведется в рамках Народной программы Единой России, принятой в 2021 году. Партия последовательно добивается, чтобы механизмы расселения работали четко, а люди не ждали годами, а получали ключи от современных квартир в срок.

Новостройки на улице Карла Маркса в Охе — наглядный пример того, как партийный контроль и системный подход превращают обещания в реальные дела. Две пятиэтажки на 80 квартир начали возводить в апреле 2025 года, а уже в ноябре дома были сданы в эксплуатацию. Такой темп стал возможен благодаря слаженной работе подрядчика и постоянному сопровождению проекта со стороны правительства Сахалинской области. В каждой квартире выполнен свежий косметический ремонт в светлых тонах, установлены сантехника и электроплиты. Придомовая территория полностью благоустроена: оборудована детская игровая площадка, разбиты газоны, организованы парковочные места. Для 80 семей переезд стал не просто сменой адреса, а началом новой жизни — в тепле, уюте и безопасности.

«Строительство началось 1 апреля 2025 года, а уже 18 ноября того же года объект был сдан. Это серьезный темп, который стал возможен благодаря слаженной работе подрядчика и властей Сахалинской области, а также при обеспечении контроля со стороны представителей Единой России. Сегодня дома полностью заселены. Помимо строительства, выполнено благоустройство прилегающей территории, установлена детская площадка — все для того, чтобы новоселы чувствовали себя комфортно. Мы навестили одну из жительниц Охи, которая после переезда с комфортом живет в просторной квартире на первом этаже. Для нее и других охинцев это был не просто переезд, а начало новой жизни в тепле, уюте и безопасности. Возведение таких объектов — прямое выполнение обязательств, которые власти берут на себя в рамках Народной программы. На Сахалине эта работа идет планомерно, и каждый новый дом — еще один шаг к тому, чтобы как можно больше семей покинули ветхие стены и обрели современное, безопасное, комфортное жилье», — подчеркнула руководитель РИК Сахалинского регионального отделения Единой России Ирина Киселева.

Одна из новоселов — жительница Охи Александра Ткачева. Долгое время она жила в старой хрущевке, пострадавшей во время Нефтегорского землетрясения. По словам женщины, новую квартиру даже не сравнить с прежней.

«Дом очень теплый, есть два балкона, много света и воздуха. Школа через дорогу, до работы недалеко. Устраивает все целиком и полностью», — рассказала сахалинка.

Народная программа Единой России позволяет не просто строить новые дома, а делать процесс переселения системным, прозрачным и подконтрольным. Каждый новый объект находится в фокусе внимания партии в соответствии со стратегическими направлениями Народной программы 2021 года. Это дает людям уверенность: их права на комфортное и безопасное жилье защищены, а власти несут реальную ответственность за выполнение взятых обязательств. Именно так, через конкретные дома, отремонтированные фасады и новые детские площадки, выполняется главная задача — сделать жизнь людей теплее, уютнее и спокойнее.