Сахалинский зоопарк передал двух экзотических животных новому центру в Хабаровском крае

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

24 июня специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора осуществили контрольные мероприятия в отношении двух экзотических животных, перевозимых через воздушную гавань Южно-Сахалинска. Ветеринарный надзор был организован непосредственно в пункте пропуска, расположенном в аэропорту «Хомутово». В этот же день государственные инспекторы того же ведомства провели аналогичную проверку уже в хабаровском аэропорту «Новый», куда прибыл борт с животными.

До недавнего времени оба питомца — гребенчатый дикобраз и краснорукий тамарин — являлись частью коллекции Сахалинского зооботанического парка. Теперь их дальнейшая судьба связана с Зооцентром «Питон», который располагается в Комсомольске-на-Амуре. Финишная точка маршрута предполагает доставку животных наземным транспортом, после чего они пополнят местную экспозицию.

Перед тем как покинуть прежнее место содержания, дикобраз и тамарин прошли полный перечень подготовительных процедур, предписанных ветеринарным законодательством. Им была проведена плановая иммунизация, а также необходимые обработки и клинический осмотр. По итогам этих мероприятий ветеринарный врач выдал официальные заключения, подтверждающие отсутствие у животных каких-либо заболеваний и их удовлетворительное физическое состояние.

Как сообщили ТИА «Острова» в управлении Россельхознадзора, специалисты ведомства уделили особое внимание контролю за соблюдением всех ветеринарных норм и требований, действующих при авиаперевозке подобных видов. Для обеспечения комфорта и безопасности во время транспортировки дикобраз и тамарин были размещены в специально оборудованных контейнерах. Конструкция этих боксов предусматривает наличие вентиляционных отверстий, гарантирующих бесперебойный доступ свежего воздуха на протяжении всего пути следования.