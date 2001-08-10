Землетрясение магнитудой 6,9 произошло у северо-восточного побережья Хонсю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По данным сейсмологов, подземный толчок был зарегистрирован в 09:30 по сахалинскому времени. Эпицентр геодинамического события располагался в акватории Тихого океана в координатах 40,3 градуса северной широты и 142,3 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 39 километров от поверхности земли. Магнитуда землетрясения составила 6,9.
Очаг находился у северо-восточного побережья японского острова Хонсю. Это достаточно сильное сейсмическое явление, которое было зафиксировано аппаратурой, однако, как уточнили в Сахалинском филиале ЕГС РАН, колебания земной коры на южных Курильских островах оказались незначительными. На острове Кунашир интенсивность подземных толчков оценивалась в диапазоне от 2 до 3 баллов по шкале, что относится к слабым ощутимым колебаниям и не представляет опасности для местных построек и жизнедеятельности населения.
Как сообщили ТИА "Острова" в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН, непосредственной угрозы возникновения крупной волны для побережья Курильской гряды не существовало. Специалисты не объявляли тревогу цунами, так как параметры подвижек морского дна и их характер не давали оснований для прогнозирования разрушительных волн в данном районе. Ситуация находилась под постоянным контролем дежурных служб, однако экстренные предупреждения для жителей островов не вводились.
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