Исполняющий обязанности главы сахалинского СК провел прием граждан в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В следственном отделе по городу Южно-Сахалинску прошел личный прием граждан, который провел исполняющий обязанности руководителя регионального следственного управления Следственного комитета России. Мероприятие состоялось в среду, его участниками стали местные жители, обратившиеся к высокопоставленному представителю ведомства с различными вопросами.
На встрече присутствовал полковник юстиции Павел Васильевич Курочкин, который на данный момент исполняет обязанности руководителя следственного управления СК России по Сахалинской области.
В ходе приема горожане поднимали темы, непосредственно связанные с работой следственных органов. Как сообщили ТИА "Острова" в регионалном следственном управлении, особое внимание в обращениях уделялось вопросам хода расследования уголовных дел, а также проблемам, возникающим в связи с невыплатой заработной платы.
Каждое из поступивших заявлений было детально рассмотрено Павлом Курочкиным. По всем обращениям руководитель дал развернутые разъяснения и сформулировал конкретные поручения, касающиеся дальнейшей работы с материалами уголовных дел. Все вопросы, прозвучавшие от посетителей, были взяты на личный контроль и.о. руководителя ведомства.
В завершение приема полковник юстиции отметил, что своевременное и тщательное рассмотрение обращений, поступающих в ходе подобных встреч, является приоритетной задачей. По его словам, такая практика позволяет оперативно реагировать на существующие проблемы и способствует укреплению доверия населения к органам правопорядка в целом.
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