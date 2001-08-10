Агитационное оружие Победы представят на выставке в Южно-Сахалинске
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
20 июня в Музейно-мемориальном комплексе «Победа», расположенном в Южно-Сахалинске, начнет работу передвижная выставка «Военный плакат». Организатором проекта выступает столичный Музей Победы, предоставивший для экспонирования ценные предметы из своего собрания. Открытие временной художественной галереи приурочено к памятной дате – 85-й годовщине начала самой кровопролитной войны XX века.
Как рассказали ТИА "Острова" в пресс-службе музея, в тяжелые для страны дни произведения изобразительного искусства стали действенным инструментом идеологического противостояния. С самого начала боевых действий авторы – поэты, прозаики и живописцы – объединили усилия для отпора неприятелю. Агитационные листы превратились в мощное оружие, поддерживающее моральный дух населения. На этих полотнах отражались славные страницы российской истории, звучали призывы к уничтожению захватчиков и защите родной земли, а также демонстрировались образцы стойкости и смелости, проявленные как на линии фронта, так и в глубоком тылу. Подобные зримые образы не просто укрепляли оптимизм граждан, но и служили источником вдохновения для совершения героических поступков.
В экспозиционный ряд вошли аутентичные плакаты, выпущенные в промежутке между 1941 и 1945 годами. Гости сахалинского комплекса смогут увидеть оригинальные работы признанных мастеров жанра: Ираклия Тоидзе, Виктора Иванова, Виктора Корецкого и ряда других известных авторов. Значительный раздел выставки отведен сатирической графике. Здесь представлены творения прославленных художественных объединений – легендарного коллектива Кукрыниксы и культовых агитационных окон ТАСС, чьи острые карикатуры высмеивали врага и поднимали боевой настрой солдат.
Осмотреть представленную коллекцию все желающие смогут в течение полутора месяцев. Выставка будет доступна для посещения вплоть до 9 августа 2026 года.
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