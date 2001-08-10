Сахалинцы рассказали, сколько готовы скинуть при продаже авто

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Исследование, проведенное среди пользователей профильного интернет-портала Дром, показало, как владельцы транспортных средств на острове реагируют на попытки покупателей значительно сбить цену. Респондентам предложили гипотетическую ситуацию: продажа автомобиля стоимостью 1 млн рублей и звонок потенциального клиента с предложением отдать машину за 700 тысяч.

Как выяснилось в ходе опроса, большинство сахалинских водителей не готовы к столь радикальному снижению цены. Почти половина респондентов — 47% — категорически против скидки в треть от заявленной стоимости. Из них 22% наотрез откажутся от переговоров, заявив, что цена указана в объявлении и обсуждению не подлежит, а ещё 25% просто прекратят разговор, положив трубку.

В то же время 52% участников опроса заявили, что готовы обсуждать возможность уменьшения цены. Однако степень этой готовности сильно различается. Лишь 16% респондентов согласны на уступку, не превышающую 10%, то есть готовы продать авто за 900 тыс. рублей. Ещё 36% опрошенных допускают торг, но исключительно при личной встрече и непосредственном осмотре автомобиля — так сказать, только у капота. И только 1% автовладельцев сообщили, что без колебаний согласятся на озвученные условия и отдадут машину за 700 тыс. рублей.

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Дром, в общероссийском разрезе картина выглядит иначе. Жители Воронежской (60%), Нижегородской (59%) и Московской (58%) областей чаще других отказываются уступать треть стоимости, причём большинство из них предпочитают не вступать в диалог и сразу сбрасывают вызов. Наиболее непреклонны водители из Оренбургской области (35%), Татарстана (26%) и Санкт-Петербурга (24%) — они твердо заявляют о незыблемости указанной цены.

Противоположную позицию занимают автолюбители Хакасии (57%), а также Ростовской и Ярославской областей (по 54%), которые склонны к уступкам. Скинуть максимум 10% чаще готовы в Забайкалье (16%), на Сахалине (15%) и в Удмуртии (13%). А вот вести торг непосредственно у автомобиля предпочитают в Ярославской области (48%), а также в Якутии, Ростовской области, Хакасии и Крыму — по 44% опрошенных в каждом из этих регионов. Любопытно, что согласиться на предложенные 700 тыс. рублей без осмотра чаще других готовы в Москве (6%), Самарской и Оренбургской областях (по 5%).

В дискуссии на форуме пользователи делились соображениями о разумных пределах торга. Многие сошлись во мнении, что стандартная скидка обычно не превышает 10%, а соглашаться на большее без осмотра автомобиля просто неразумно. Один из водителей заметил, что если уступить по телефону треть стоимости, то при встрече перекупщик попытается сбить цену ещё сильнее, до 500 тыс. рублей. Эта точка зрения нашла поддержку у более чем 700 посетителей сайта. Также прозвучало мнение, что слишком легкое согласие на большую скидку должно насторожить покупателя и заставить его усомниться в качестве предлагаемого транспортного средства.

Некоторые участники опроса признались, что сознательно завышают начальную цену в объявлении. Один из автолюбителей из Ростовской области рассказал, что ставит ценник на 20% выше реально желаемой суммы, указывая в описании «хороший торг», а затем спокойно снижает стоимость до запланированной. По его словам, покупатели всё равно пытаются сломить цену на 20–30%, независимо от того, сколько стоит автомобиль.

Другие водители обратили внимание на то, что слишком активные по телефону потенциальные клиенты часто не доезжают до стадии осмотра. Один из респондентов из Новосибирска отметил, что такие люди быстро «сливаются» и не доводят сделку до логического завершения, а их доля среди всех покупателей незначительна. Поэтому, по его мнению, подобные звонки не представляют серьезной проблемы, если продавец выставляет на рынок действительно качественную машину по адекватной цене.

Всероссийское исследование проводилось на протяжении недели — с 6 по 13 апреля 2026 года. В опросе, организованном на площадке сайта Дром, приняли участие почти 20 тысяч автовладельцев из разных регионов страны.