Тихоокеанское
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16:33, | Новости общества Сахалина и Курил

Эксперты Сахалинского наркодиспансера дали шесть советов по профилактике зависимости от телефонов

Эксперты Сахалинского наркодиспансера дали шесть советов по профилактике зависимости от телефонов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Тема цифровой зависимости стала центральной в повестке Сахалинской области в рамках всероссийской профилактической акции. Жители Южно-Сахалинска с 15 по 21 июня включились в Неделю профилактики зависимости от гаджетов, цель которой — обратить внимание общественности на риски, связанные с чрезмерным увлечением мобильными телефонами, планшетами и персональными компьютерами.

Статистика, приводимая экспертами, свидетельствует о тревожной тенденции: среднестатистический россиянин проводит, глядя в экран, от шести до восьми часов ежедневно. Данный показатель превышает рекомендованные врачами нормы в два, а то и в три раза, что создает серьезную нагрузку на организм. Специалисты предупреждают: такая продолжительность взаимодействия с техникой способна негативно сказаться на остроте зрения, ухудшить память, нарушить циклы сна, снизить когнитивные способности и отрицательно повлиять на общее психофизическое состояние.

Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, ключевым критерием формирования болезненного пристрастия является утрата человеком контроля над временем, проведенным за устройством. Психолог учреждения София Шматко подчеркивает, что зависимость диагностируется в тех случаях, когда пользователь перестает регулировать свою цифровую активность и начинает явно ощущать негативные последствия для здоровья и эмоционального фона.

Чтобы своевременно распознать проблему, специалист рекомендует обращать внимание на ряд характерных сигналов организма. Среди них: стойкие нарушения сна и чувство хронической усталости, появление раздражительности в ситуациях, когда нет доступа к телефону или Сети, заметное падение концентрации внимания, снижение повседневной двигательной активности, а также общее ухудшение самочувствия при длительном нахождении в цифровой среде.

Особый акцент медики делают на подрастающем поколении. Бесконтрольное поглощение коротких видео и частота смены картинок на экране могут негативно влиять на эмоциональное развитие ребенка, задерживать становление речи и притуплять способность к сосредоточению. При этом эксперты уточняют: основной вред наносит не столько излучение или свечение дисплея, сколько сопутствующий гиподинамичный образ жизни и общее переутомление нервной системы.

В рамках профилактической работы специалисты диспансера разработали перечень практических советов для снижения цифровой нагрузки.

Первое — необходимо сознательно лимитировать время нахождения в сети и контролировать объем потребляемой информации в течение суток.

Второе — рекомендуется вывести телефон за пределы спальной комнаты и обеденной зоны, чтобы сохранить эти пространства для отдыха и живого общения.

Третье — строго соблюдать «цифровой комендантский час»: как минимум за 60 минут до сна прекращать скроллинг лент и переключаться на спокойные, расслабляющие занятия.

Четвертое — внедрять регулярные паузы в работе с мониторами и увеличивать долю физической активности в распорядке дня.

Пятое — родителям важно фильтровать контент, доступный детям, и проводить с ними беседы о правилах безопасного использования устройств.

Шестое — если снизить зависимость собственными силами не удается, не следует откладывать визит к психологу или психотерапевту за квалифицированной поддержкой.

 

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