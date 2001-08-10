Эксперты Сахалинского наркодиспансера дали шесть советов по профилактике зависимости от телефонов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Тема цифровой зависимости стала центральной в повестке Сахалинской области в рамках всероссийской профилактической акции. Жители Южно-Сахалинска с 15 по 21 июня включились в Неделю профилактики зависимости от гаджетов, цель которой — обратить внимание общественности на риски, связанные с чрезмерным увлечением мобильными телефонами, планшетами и персональными компьютерами.
Статистика, приводимая экспертами, свидетельствует о тревожной тенденции: среднестатистический россиянин проводит, глядя в экран, от шести до восьми часов ежедневно. Данный показатель превышает рекомендованные врачами нормы в два, а то и в три раза, что создает серьезную нагрузку на организм. Специалисты предупреждают: такая продолжительность взаимодействия с техникой способна негативно сказаться на остроте зрения, ухудшить память, нарушить циклы сна, снизить когнитивные способности и отрицательно повлиять на общее психофизическое состояние.
Как рассказали ТИА "Острова" в городской администрации, ключевым критерием формирования болезненного пристрастия является утрата человеком контроля над временем, проведенным за устройством. Психолог учреждения София Шматко подчеркивает, что зависимость диагностируется в тех случаях, когда пользователь перестает регулировать свою цифровую активность и начинает явно ощущать негативные последствия для здоровья и эмоционального фона.
Чтобы своевременно распознать проблему, специалист рекомендует обращать внимание на ряд характерных сигналов организма. Среди них: стойкие нарушения сна и чувство хронической усталости, появление раздражительности в ситуациях, когда нет доступа к телефону или Сети, заметное падение концентрации внимания, снижение повседневной двигательной активности, а также общее ухудшение самочувствия при длительном нахождении в цифровой среде.
Особый акцент медики делают на подрастающем поколении. Бесконтрольное поглощение коротких видео и частота смены картинок на экране могут негативно влиять на эмоциональное развитие ребенка, задерживать становление речи и притуплять способность к сосредоточению. При этом эксперты уточняют: основной вред наносит не столько излучение или свечение дисплея, сколько сопутствующий гиподинамичный образ жизни и общее переутомление нервной системы.
В рамках профилактической работы специалисты диспансера разработали перечень практических советов для снижения цифровой нагрузки.
Первое — необходимо сознательно лимитировать время нахождения в сети и контролировать объем потребляемой информации в течение суток.
Второе — рекомендуется вывести телефон за пределы спальной комнаты и обеденной зоны, чтобы сохранить эти пространства для отдыха и живого общения.
Третье — строго соблюдать «цифровой комендантский час»: как минимум за 60 минут до сна прекращать скроллинг лент и переключаться на спокойные, расслабляющие занятия.
Четвертое — внедрять регулярные паузы в работе с мониторами и увеличивать долю физической активности в распорядке дня.
Пятое — родителям важно фильтровать контент, доступный детям, и проводить с ними беседы о правилах безопасного использования устройств.
Шестое — если снизить зависимость собственными силами не удается, не следует откладывать визит к психологу или психотерапевту за квалифицированной поддержкой.
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