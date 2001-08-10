На Сахалине и Курилах подвели итоги голосования за новые парки и скверы

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области завершилось всероссийское рейтинговое голосование, в рамках которого местные жители определяли общественные пространства, нуждающиеся в первоочередном благоустройстве. Процедура проходила в цифровом формате на специализированном портале и собрала десятки тысяч участников.

С 21 апреля по 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru проходил отбор проектов по преображению парков, скверов и дворовых территорий. Мероприятие организовано в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды и нацелена на повышение качества жизни в муниципалитетах. Принять участие в выборе могли все совершеннолетние граждане, а также подростки, достигшие 14 лет, при условии наличия подтвержденной учетной записи на портале государственных услуг.

В островном регионе активность избирателей оказалась высокой. Свой выбор сделали свыше 72 тысяч сахалинцев и курильчан.

Руководитель регионального министерства жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Аристархов поблагодарил земляков за проявленную инициативу. По его словам, активность жителей свидетельствует о консолидации усилий власти и общества в вопросах развития территорий. Министр подчеркнул, что каждый отданный голос является важным вкладом в формирование будущего облика населенных пунктов. Он отметил, что это доверие служит фундаментом для устойчивого развития области, а совместная работа позволяет создавать условия не только для комфортного проживания, но и для полноценного отдыха и труда. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном министерстве ЖКХ, итоги обработки данных сейчас находятся на финальной стадии в Минстрое России.

В этом году на голосование было вынесено 52 территории, расположенных в разных районах. Наибольшее количество объектов – 8 вариантов – предложили жителям областного центра, Южно-Сахалинска. Вторую строчку по численности выдвинутых локаций занял Анивский район с 5 общественными пространствами. В Курильском округе в перечень для голосования вошли 4 адреса. Остальные муниципалитеты представили по 2 или 3 объекта на выбор.

В настоящий момент федеральные структуры завершают подсчет голосов и проверку итоговых данных. Официальное объявление проектов, набравших максимальное число голосов, произойдет после подтверждения результатов со стороны Минстроя РФ. Вслед за этим стартует этап детального проектирования победивших локаций, в ходе которого запланированы встречи с горожанами для учета их пожеланий и корректировки планов. Практическая реализация отобранных инициатив, то есть непосредственное проведение строительных работ, запланирована на 2027 год.

Стоит напомнить, что планомерная работа по улучшению внешнего облика городов и поселков ведется на Сахалине и Курилах с 2019 года. За этот период в рамках действия национальных программ «Жилье и городская среда», а затем «Инфраструктура для жизни», было приведено в порядок порядка 200 общественных зон. Только в прошлом, 2025 году, этот список пополнили 28 благоустроенных пространств.