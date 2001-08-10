В Хомутово заасфальтировали проблемную грунтовую дорогу
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин во время выездного совещания проинспектировал ремонт участка улицы 2-й Центральной. Дорога, вызывавшая многочисленные нарекания жителей, была приведена в порядок за счет строительной компании «СУ-4».
В прошлом году в администрацию города поступали жалобы от жителей района и СНТ «Скиф» из-за движения большегрузной техники на производственную базу компании «СУ-4» при ремонте пр. Мира. По итогам переговоров с муниципалитетом предприятие взяло на себя обязательства решить проблему.
Подрядчик подошел к вопросу комплексно: компания обустроила для своей тяжелой техники альтернативный проезд, направив поток в обход жилого массива. Саму улицу 2-ю Центральную вплоть до промышленной зоны благоустроили. Теперь эта дорога используется исключительно местными жителями.
- За свой счет компания произвела асфальтирование. Дорога в нормальном состоянии. Важно, что сейчас этот проезд уже не используется для большегрузной техники, он предназначен для людей. Я считаю, это хороший опыт и пример добросовестного отношения компании к жителям, рядом с которыми и для которых она работает, — отметил Сергей Надсадин.
Как рассказали представители организации, работы велись по технологии, при которой старое покрытие не снимают и не увозят, а перерабатывают прямо на месте, а потом полотно асфальтируют (ресайклинг). Подготовка заняла около недели, а само асфальтирование выполнили за один день. Ранее компания успешно применяла этот метод на дорогах в других районах области. Мэр поручил профильным структурам изучить технологию, чтобы оценить возможность ее применения на других грунтовых дорогах Южно-Сахалинска.
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