Тихоокеанское
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14:03, | Новости общества Сахалина и Курил

Проект «Счастливое материнство» на Сахалине объединил более 9600 участников

Проект «Счастливое материнство» на Сахалине объединил более 9600 участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине уже более года действует масштабная программа по поддержке материнства и детства. За это время проект, инициированный главой региона, собрал вокруг себя почти десять тысяч человек, включая будущих и действующих мам, предпринимателей, добровольцев и профильных специалистов.

Проект «Счастливое материнство нацелен на всестороннюю помощь женщинам и пропаганду семейных ценностей, и на сегодняшний день к ней присоединились уже свыше 9600 человек.

Данная инициатива выстроена как комплексная система сопровождения женщин на всех этапах — от периода беременности до первых лет жизни ребенка. Помимо адресной поддержки в трудных жизненных обстоятельствах, проект способствует реализации мер, направленных на сохранение беременности и укрепление института семьи. Ключевая задача программы — сделать процесс получения помощи для каждой семьи максимально простым и прозрачным.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, для беременных женщин, которые изъявили желание получить дополнительное содействие, предусмотрено закрепление персонального куратора, которого в проекте называют «проводником счастья». Этот специалист решает оперативные вопросы и сопровождает женщину на всем протяжении наблюдения. В реализации программы активно участвуют местные предприятия и бизнес-сообщества региона.

В рамках проекта также организована подготовка квалифицированных нянь и созданы группы кратковременного пребывания для детей на базах муниципальных детских садов. С июня текущего года введена новая мера финансовой поддержки: родителям предоставляется ежемесячная компенсация на оплату услуг профессиональной няни в размере до 10 тысяч рублей. Данная выплата назначается на детей в возрасте до трех лет, которые не ходят в дошкольные учреждения, при условии официального заключения договора между родителями и няней.

Кроме того, на портале «Счастливое материнство» ведется консультационная работа. Семьи могут получить информационную поддержку через специальные сервисы. Там опубликованы ответы на популярные вопросы, афиша предстоящих мероприятий, рекомендации по здоровью и ведению беременности, сведения о прохождении обследований репродуктивной системы. Через портал также можно подать заявку на получение услуги няни или зарегистрироваться в программе в качестве помощника.

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