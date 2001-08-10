Проект «Счастливое материнство» на Сахалине объединил более 9600 участников

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине уже более года действует масштабная программа по поддержке материнства и детства. За это время проект, инициированный главой региона, собрал вокруг себя почти десять тысяч человек, включая будущих и действующих мам, предпринимателей, добровольцев и профильных специалистов.

Проект «Счастливое материнство нацелен на всестороннюю помощь женщинам и пропаганду семейных ценностей, и на сегодняшний день к ней присоединились уже свыше 9600 человек.

Данная инициатива выстроена как комплексная система сопровождения женщин на всех этапах — от периода беременности до первых лет жизни ребенка. Помимо адресной поддержки в трудных жизненных обстоятельствах, проект способствует реализации мер, направленных на сохранение беременности и укрепление института семьи. Ключевая задача программы — сделать процесс получения помощи для каждой семьи максимально простым и прозрачным.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, для беременных женщин, которые изъявили желание получить дополнительное содействие, предусмотрено закрепление персонального куратора, которого в проекте называют «проводником счастья». Этот специалист решает оперативные вопросы и сопровождает женщину на всем протяжении наблюдения. В реализации программы активно участвуют местные предприятия и бизнес-сообщества региона.

В рамках проекта также организована подготовка квалифицированных нянь и созданы группы кратковременного пребывания для детей на базах муниципальных детских садов. С июня текущего года введена новая мера финансовой поддержки: родителям предоставляется ежемесячная компенсация на оплату услуг профессиональной няни в размере до 10 тысяч рублей. Данная выплата назначается на детей в возрасте до трех лет, которые не ходят в дошкольные учреждения, при условии официального заключения договора между родителями и няней.

Кроме того, на портале «Счастливое материнство» ведется консультационная работа. Семьи могут получить информационную поддержку через специальные сервисы. Там опубликованы ответы на популярные вопросы, афиша предстоящих мероприятий, рекомендации по здоровью и ведению беременности, сведения о прохождении обследований репродуктивной системы. Через портал также можно подать заявку на получение услуги няни или зарегистрироваться в программе в качестве помощника.