В Сахалинской области число самозанятых, делающих отчисления на больничный, выросло на 45%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По итогам мая добровольный взнос на страхование по нетрудоспособности перечислили 39 работающих на себя граждан, еще 6 самозанятых вступили в программу в июне. По сравнению с началом программы число участников программы увеличилось на 45,16%, рассказали ТИА «Острова» в региональном социальном фонде.
Большинство самозанятых при этом сделали выбор в пользу более высокой страховой суммы, исходя из которой будут предоставляться больничные выплаты. По правилам, это может быть 35 тыс. или 50 тыс. рублей. Чем выше сумма, тем больше размер выплат при наступлении болезни.
Чтобы получить право на больничный, самозанятый должен уплачивать взносы в течение шести месяцев, ежемесячно или разово за весь год. Тариф взносов составляет 3,84% от выбранной суммы годового пособия. В месяц, соответственно, нужно перечислить 1 344 или 1 920 рублей (3,84% от 35 тыс. или 50 тыс. рублей). При уплате взноса раз в год его размер составляет 16 128 или 23 040 рублей (сумма ежемесячных платежей за 12 месяцев).
Получить выплаты по больничному листу можно спустя шесть месяцев после внесения годового взноса либо непрерывной уплаты ежемесячных взносов. Сумма больничного при этом будет зависеть от стажа и периода уплаты взносов.
Когда появится право на больничный, Отделение СФР по Сахалинской области сообщит самозанятому об этом. Уведомления о выплатах также будут поступать непосредственно после закрытия больничных листов.
Стоит иметь в виду, что проводимый эксперимент распространяет свое действие только на получение самозанятыми выплат по болезни и не касается декретных выплат, которые положены, например, во время отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за детьми до 1,5 лет.
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