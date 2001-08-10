Совместный прием граждан проведут в Луговом прокуратура и администрация Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Мероприятие состоится 17 июня с 15.00 до 16.00 в отделе по управлению территорией планировочного района Луговое (ул. Гайдука, 1). Встречу с жителями проведут исполняющий обязанности прокурора Южно-Сахалинска Андрей Кучин и вице-мэр администрации областного центра Вячеслав Кожухов.
Приём будет осуществляться по предварительной записи. Она ведется по телефонам: 8(4242)39-09-16, 8(4242)49-46-16, 8(4242)49-45-88.
Для участия в личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется заранее изложить в своем обращении суть возникших вопросов, связанных с возможными нарушениями законодательства, а также приложить копии подтверждающих документов, если таковые имеются.
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