Совместный прием граждан проведут в Луговом прокуратура и администрация Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мероприятие состоится 17 июня с 15.00 до 16.00 в отделе по управлению территорией планировочного района Луговое (ул. Гайдука, 1). Встречу с жителями проведут исполняющий обязанности прокурора Южно-Сахалинска Андрей Кучин и вице-мэр администрации областного центра Вячеслав Кожухов.

Приём будет осуществляться по предварительной записи. Она ведется по телефонам: 8(4242)39-09-16, 8(4242)49-46-16, 8(4242)49-45-88.

Для участия в личном приеме гражданам необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Рекомендуется заранее изложить в своем обращении суть возникших вопросов, связанных с возможными нарушениями законодательства, а также приложить копии подтверждающих документов, если таковые имеются.