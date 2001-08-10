В Южно-Сахалинске готовится к запуску водозабор "Южный"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Водозабор – фундаментальный и самый крупный объект инвестиционной программы, принятой в рамках концессионного соглашения, заключенного между правительством Сахалинской области, администрацией Южно-Сахалинска и группой компаний «Росводоканал». Он расположен в южной части города и обеспечит чистой водой 65 тысяч человек, а также социально значимые объекты – школы, детские сады, новую поликлинику в «Хомутово».
К месту строительства была проложена новая дорога и построен мост через реку Сусуя. Строительство водозабора потребовало решения ряда сложных инженерных задач. Участок, на котором возводился объект, частично располагался на болотистых грунтах. Это потребовало применения самых современных и капиталоемких решений. Так, для укрепления почв использовались шпунты Ларсена — конструкции, обеспечивающие устойчивость котлованов и предотвращающие обрушение стенок. Кроме того, широко применялся геотекстиль — материал, который выполняет функции дренажа и армирования грунта, повышая долговечность сооружений. Эти решения не только позволили построить объект в сложных условиях, но и создали прецедент для будущих инфраструктурных проектов на острове.
В состав комплекса водозабора входят 12 добывающих скважин, обеспечивающих забор воды из водоносных горизонтов, и 6 наблюдательных скважин, позволяющих вести постоянный мониторинг состояния подземных вод. Резервуары чистой воды служат для накопления и хранения запасов, гарантируя бесперебойную подачу даже в периоды пикового потребления. Они стали самыми крупными из всех, что когда-либо применялись на островах. Насосные станции обеспечивают транспортировку воды по сети, а очистные сооружения отвечают за ее качество, доводя до стандартов, соответствующих самым строгим санитарным нормам. Все это вместе образует единую систему, где каждый элемент работает слаженно, обеспечивая надежность и безопасность водоснабжения.
«Новый водозабор призван обеспечить стабильным водоснабжением около 65 тысяч жителей южной части Южно Сахалинска, а также социально значимые объекты. Это не просто цифра — за ней стоят тысячи семей, которые получат доступ к чистой воде высокого качества. Производительность водозабора составляет 20 тысяч кубометров воды в сутки, что уже само по себе является значительным шагом вперед в обеспечении потребностей города. Однако еще важнее заложенный в проекте резерв мощности: при необходимости производительность можно увеличить до 30–32 тысяч кубометров в сутки. Этот запас критически важен для будущего развития Южно Сахалинска. Он позволяет не просто закрыть текущие потребности, но и создать инфраструктурный фундамент для роста города», - отметил генеральный директор «РВК-Сахалин» Алексей Смоленский.
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