Двое пострадавших на производстве сахалинцев получили новые автомобили Lada Vesta

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жители Сахалинской области Денис и Алексей, получившие травмы на производстве, стали обладателями двух новых автомобилей Lada Vesta. Ключи от транспортных средств вручила управляющий Отделением Социального фонда России по Сахалинской области Надежда Синицына. Как рассказали ТИА «Острова» в Отделении СФР по Сахалинской области, специализированные машины адаптировали под каждого владельца и предоставили в рамках комплексной медицинской и социальной реабилитации граждан, получивших производственную травму или профессиональное заболевание.

Основание для выдачи автомобиля – программа реабилитации, которую разработали специалисты медико-социальной экспертизы. При этом получатель должен иметь водительское удостоверение, а также не иметь противопоказаний к вождению. Управляющий Отделением Надежда Синицына пояснила: транспорт скрупулёзно модифицируют с учётом особенностей здоровья владельца, и после передачи машин в собственность специалисты фонда поддерживают контакты с получателями. Специализированный транспорт помогает пострадавшим на производстве сахалинцам и курильчанам улучшить качество жизни.

Помимо новых автомобилей, которые выдают каждые семь лет, фонд оплачивает пострадавшим горюче-смазочные материалы, а также расходы на текущий и капитальный ремонты. Средства, потраченные на капитальный ремонт, фонд возмещает по фактической стоимости, но не более 30 процентов стоимости автомобиля. Один из получателей, Алексей, поделился: получив новую Lada Vesta, он чувствует огромную поддержку, теперь его семейные поездки станут намного удобнее, а ежедневные маршруты до работы и обратно больше не будут проблемой.

Получение специализированного транспорта накладывает на владельца определённые обязательства. Владелец должен поставить машину на учёт в органах ГИБДД. Также закон запрещает продавать автомобиль или передавать его третьим лицам в течение семи лет.