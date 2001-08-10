Жители Южно-Сахалинска одобрили штрафы за выброс мусора из автомобилей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

79 процентов жителей Южно-Сахалинска положительно относятся к высоким штрафам за выброс мусора из автомобиля – согласно КоАП РФ, гражданам грозит до 15 тысяч рублей, а юридическим лицам – до 50 тысяч. Против таких мер высказались лишь 11 процентов опрошенных. Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения города.

Женщины активнее поддерживают борьбу с нечистоплотными водителями – 83 процента против 75 процентов среди мужчин. Мужчины же чаще занимают отрицательную позицию: 15 процентов против 8 процентов среди женщин. Оппоненты мер аргументируют свою позицию так: мусор выбрасывают из-за отсутствия организации сбора, сортировки, переработки и утилизации; ГАИ и Росгвардия должны пресекать выброс мусора из автомобиля; подобные правонарушения должны фиксировать камеры.

Водители поддерживают подобные меры чуть чаще пешеходов – 88 и 70 процентов соответственно. Исследование проводилось с 15 по 30 апреля 2026 года.

