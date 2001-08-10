Южно-Сахалинск встретит 1 мая и 9 июня праздничной программой в парке Гагарина

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится к майским праздникам и летнему сезону – основные мероприятия развернутся в городском парке с 1 мая. 1 мая горожан ждут концерт, мастер-классы и детские развлечения, а кульминацией празднования 81-й годовщины Победы станет масштабная танцевальная постановка «Триумф Победы» на стадионе «Космос».

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, 1 мая с полудня на танцевальной площадке парка организаторы развернут интерактивную программу с любимыми первомайскими песнями. Праздник посвятят встрече трудовых коллективов и семейному отдыху.

После парада и шествия «Бессмертного полка» 9 мая основные события переместятся на стадион «Космос», где специалисты завершают подготовку концертной площадки.

Центральным элементом программы станет танцевальная постановка «Триумф Победы» – вальсы от довоенных до победных расскажут истории военных лет. В прошлом году в этой акции участвовали более тысячи человек.

В городском парке также покажут иммерсивный спектакль «Концерт, который спасал» о роли искусства в годы войны. Вечером на площади Победы выступят артисты Сахалинского колледжа искусств. Праздничные мероприятия пройдут также в домах культуры в Дальнем, Ново-Александровске, Старорусском, Березняках и Синегорске.

Сотрудники уже украшают общественные пространства города тематическими арками, флагами и инсталляциями ко Дню Победы. Летний сезон стартует 1 июня – в День защиты детей. На набережной реки Рогатки запустят музыкальный проект «Движок» с камерными вечерами под шатром и обновлённой зоной отдыха с шезлонгами. Этим летом в парке им. Ю.А. Гагарина разработают комплексную программу защиты и лечения зелёных насаждений. Парк останется центром притяжения горожан – здесь будут работать детские лагеря, пройдут выпускной и День молодёжи.