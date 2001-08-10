Южно-Сахалинск встретит 1 мая и 9 июня праздничной программой в парке Гагарина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск готовится к майским праздникам и летнему сезону – основные мероприятия развернутся в городском парке с 1 мая. 1 мая горожан ждут концерт, мастер-классы и детские развлечения, а кульминацией празднования 81-й годовщины Победы станет масштабная танцевальная постановка «Триумф Победы» на стадионе «Космос».
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, 1 мая с полудня на танцевальной площадке парка организаторы развернут интерактивную программу с любимыми первомайскими песнями. Праздник посвятят встрече трудовых коллективов и семейному отдыху.
После парада и шествия «Бессмертного полка» 9 мая основные события переместятся на стадион «Космос», где специалисты завершают подготовку концертной площадки.
Центральным элементом программы станет танцевальная постановка «Триумф Победы» – вальсы от довоенных до победных расскажут истории военных лет. В прошлом году в этой акции участвовали более тысячи человек.
В городском парке также покажут иммерсивный спектакль «Концерт, который спасал» о роли искусства в годы войны. Вечером на площади Победы выступят артисты Сахалинского колледжа искусств. Праздничные мероприятия пройдут также в домах культуры в Дальнем, Ново-Александровске, Старорусском, Березняках и Синегорске.
Сотрудники уже украшают общественные пространства города тематическими арками, флагами и инсталляциями ко Дню Победы. Летний сезон стартует 1 июня – в День защиты детей. На набережной реки Рогатки запустят музыкальный проект «Движок» с камерными вечерами под шатром и обновлённой зоной отдыха с шезлонгами. Этим летом в парке им. Ю.А. Гагарина разработают комплексную программу защиты и лечения зелёных насаждений. Парк останется центром притяжения горожан – здесь будут работать детские лагеря, пройдут выпускной и День молодёжи.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:53 Сегодня Клиентам ВТБ стала доступна оплата товаров по QR-коду в Египте
09:21 Сегодня На Сахалине автоинспекторы за сутки пресекли 187 нарушений ПДД
10:27 Сегодня Жителей Камчатки испугали сообщения о беспилотной опасности
10:40 Сегодня Суд оштрафовал первого вице-мэра Холмска за игнорирование требований прокурора
16:43 23 Апреля 36 тысяч площадок, 75 стран мира, новые форматы и партнёры: "Единая Россия" 24 апреля проведёт "Диктант Победы"
14:39 24 Апреля Житель Смирныховского района получил условный срок за незаконное хранение пороха
09:56 24 Апреля Жители Сахалина смогут вернуть до 19 500 рублей за занятия спортом
10:25 24 Апреля Сахалинцев приглашают на выходных в зоопарк на показательное кормление тигрицы
12:18 7 Апреля Воспитанники детсада в Южно-Сахалинске собрали почти 7 кг батареек
14:29 16 Апреля Сахалин прошёл пик отопительного сезона без сбоев в работе систем жизнеобеспечения
09:19 9 Апреля Житель Северо-Курильска собрал в гараже арсенал японского оружия
09:48 14 Апреля Центр "Радуга" в Южно-Сахалинске получит новое световое и звуковое оборудование
Выбор редакции
- 11:48 Сегодня Более 130 жителей с инвалидностью нашли работу в Сахалинской области за четыре месяца
- 13:11 Вчера Более 28 тысяч жителей Южно-Сахалинска вышли на субботники в апреле 2026 года
- 13:00 27 Апреля В Южно-Сахалинске пройдет конференция "Родная речь"
- 10:27 27 Апреля В Южно-Сахалинске пройдёт фестиваль "Танцующий остров – 2026"
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?