В Южно-Сахалинске скорректирует расписание четырёх автобусных маршрутов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С 1 мая в Южно-Сахалинске изменится график движения автобусов на четырёх муниципальных маршрутах – № 10, 34, 62 и 63. При этом путь следования и расположение остановок останутся прежними: корректировки затронут только расписание.

Как сообщили ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, специалисты внесли изменения на основе регулярного анализа пассажиропотока. Наблюдения за тем, как жители пользуются общественным транспортом, и показали необходимость скорректировать время отправления и прибытия автобусов по этим направлениям.

Актуальное расписание движения автобусов уже доступно для горожан. Ознакомиться с ним можно на официальном сайте администрации города.