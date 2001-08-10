На клумбах Южно-Сахалинска высадили первые 30 тысяч цветов
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске стартовал весенний сезон озеленения – на этой неделе городские клумбы украсят 30 тысяч цветов. Первые 7 тысяч виол белого, синего и красного цвета уже высаживают в сквере у мемориала Славы рядом с аллеей Героев Советского Союза.
Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, в среду две бригады приступили к работам на площади Славы. Директор учреждения Алексей Фалей отметил, что в этом году специалисты используют разнообразную цветовую палитру, чтобы создать для жителей по-настоящему весеннее настроение. Параллельно сотрудники готовят и другие городские клумбы: где-то завозят землю, где-то рыхлят и выравнивают участки для последующей посадки растений.
Специалисты предварительно закаляют виолы в теплицах с особым температурным режимом. Именно поэтому после пересадки в открытый грунт цветы не боятся сахалинских холодов и хорошо переносят весеннюю погоду. Завершить высадку на площади Славы сотрудники планируют в течение дня.
На этой неделе подрядчики начнут установку малых архитектурных форм на проспекте Победы к 9 мая. Цветы украсят клумбы, а на аллеях проспекта появятся вертикальные композиции из виол. Инициативы по созданию комфортной городской среды поддерживает региональное правительство и губернатор Валерий Лимаренко. Администрация Южно-Сахалинска и мэр Сергей Надсадин продолжают держать вопросы благоустройства и озеленения в числе приоритетов.
