29 Апреля 2026
13:28, | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинским семьям перед майскими праздниками досрочно перечислят детские пособия

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Отделение Социального фонда России по Сахалинской области перечислит семьям детские пособия досрочно – 29 апреля. В обычном графике эти выплаты должны были прийти до 3 мая, но из-за майских праздников фонд сдвинул сроки.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном Отделении СФР, досрочные перечисления получат семьи, которые оформили получение средств на банковскую карту. Речь идёт о трёх видах пособий: единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для неработающих родителей, а также ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Если семья получает пособие через почту, выплата пройдёт в мае и продлится до 25-го числа – по графику работы отделений Почты России. По стандартному графику поступят ещё две выплаты: средства из материнского капитала на детей до 3 лет придут 5 мая, а ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет для работающих родителей – с 4 по 8 мая. В Отделении СФР напомнили: большинство детских пособий фонд выплачивает в единый день – каждое 3-е число за прошедший месяц, если семья выбрала безналичное перечисление. Если день выплаты выпадает на праздник или выходной, фонд заранее переводит средства. Единый контакт-центр Социального фонда России работает по номеру 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Федеральная линия работает круглосуточно без выходных, региональная – с понедельника по пятницу с 9 до 17 часов.

