Сахалинские каратисты завоевали 15 медалей на юбилейном "Кубке Успеха"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сборная Сахалинской области привезла 15 медалей с 30-го юбилейного турнира по каратэ «Кубок Успеха» в Новосибирске. Островные спортсмены завоевали три золотых, пять серебряных и семь бронзовых наград и заняли второе место в общекомандном медальном зачёте.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, в составе делегации на состязания выступили 33 спортсмена. Турнир собрал порядка 1000 участников из 23 регионов страны. В программу соревнований вошли международные, всероссийские и межрегиональные старты, и сахалинские бойцы достойно проявили себя на каждом из этих уровней.
На международных состязаниях Никита Большаков взял золото в категории 18 лет и старше (до 60 кг), а Константин Коковуров стал серебряным призёром в весе свыше 84 кг. На всероссийских стартах чемпионами стали Арина Авакян (12–13 лет, до 42 кг), Мансур Хадуев (12–13 лет, свыше 55 кг), Максим Мышев (14–15 лет, до 63 кг), Кирилл Грэмадэ (16–17 лет, до 55 кг), Эльярбек Мырзаев (16–17 лет, до 61 кг) и Вячеслав Болмусов (16–17 лет, до 68 кг). Серебро добыл Максим Рыбкин (16–17 лет, до 68 кг). Бронзу взяли Василиса Акимова (12–13 лет, ката), Дан Акулич (12–13 лет, до 50 кг), Артур Авакян (14–15 лет, до 57 кг), а также команда по ката-группам 14–17 лет в составе Артёма Воротынова, Александра Джулакяна и Артёма Хванбо. На межрегиональных соревнованиях Руслана Акимова одержала победу в дисциплине ката среди девочек 8–9 лет, а Артём Москвин завоевал бронзу в категории мальчики 10–11 лет (до 42 кг).
