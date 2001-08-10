Южно-Сахалинск устанавливает более 200 флагов к майским праздникам

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск готовится встретить майские праздники – городские службы монтируют флаги, тематические инсталляции и праздничную символику на площадях, центральных улицах и в скверах. Полностью завершить работы планируют уже на этой неделе, к 1 мая, чтобы создать особую атмосферу для жителей и гостей островной столицы.

Как рассказали ТИА «Острова» в городской администрации, подготовка охватит основные улицы, скверы и площади города, где проходят главные торжественные мероприятия. Начальник отдела Александр Шматков уточнил: традиционно Южно-Сахалинск украсят российскими триколорами и знаменами Победы. В областном центре на опорах освещения установят более 200 флагов. Работы затронут квадрат в границах улиц Ленина, Горького, Коммунистического проспекта и проспекта Победы, а также ряд других улиц. Кроме того, специалисты разместят флаговые композиции и флагштоки – в том числе на площади Славы и на въездной группе в планировочном районе Хомутово.

В городе также развернули установку специальных праздничных конструкций, посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Эти объекты появятся в популярных местах прогулок горожан – например, в сквере Таможенников и на территории у ККЗ «Октябрь». Как поделилась мнением жительница Южно-Сахалинска, предприниматель Анастасия Зиборова, оформление города к праздникам – это добрая традиция, которая создает особую атмосферу, воспитывает чувство патриотизма, дарит людям радость и гордость за страну. Она подчеркнула: важно, чтобы каждый житель чувствовал сопричастность к этим датам, чтил и помнил историю государства.

Работы по созданию комфортной городской среды и праздничного облика Южно-Сахалинска проводят при поддержке правительства региона и губернатора Валерия Лимаренко. По поручению мэра Сергея Надсадина апрель объявили в областном центре месяцем чистоты. После цикла «чистых пятниц» и субботников завершающим этапом подготовки к весенним праздникам стало украшение города.