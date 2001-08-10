Половина жителей Южно-Сахалинска проведет майские праздники дома

Почти половина экономически активных жителей Южно-Сахалинска – 49% – планирует провести майские праздники дома, а 15% горожан отправятся на дачу или в деревню. Как рассказали ТИА «Острова» в сервисе SuperJob, в этом году майские выходные оказались короткими: два отрезка по три дня – с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. При этом 14% респондентов будут работать в праздничные дни, причем мужчины выходят на служебный пост чаще женщин – 17% против 12%.

В открытом опросе SuperJob приняли участие представители экономически активного населения Южно-Сахалинска. Специалисты сервиса провели исследование с 20 по 23 апреля 2026 года. 9% горожан выбрали для майского отдыха природу, а 5% отправятся в путешествие по России.

По 2% респондентов имеют другие планы на майские праздники: они поедут за границу, пойдут в гости или отправятся на рыбалку. Таким образом, большинство южносахалинцев – почти две трети опрошенных – предпочтут провести выходные либо дома, либо на дачных участках.