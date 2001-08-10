Детский сад "Аленушка" в Южно-Сахалинске принимает малышей в группу кратковременного пребывания
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске продолжает работу первая в городе группа кратковременного пребывания для малышей от года до полутора лет – её открыли в детском саду №19 «Аленушка» более четырёх месяцев назад. На сегодняшний день группу посещают 18 ребят, которые пока ожидают путевки в дошкольные учреждения.
Уникальный проект реализуют в рамках программы «Счастливое материнство», которую инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Услуга уже получила положительный отклик как от будущих мам, так и от женщин, которые уже воспитывают детей. Администрация города и мэр Сергей Надсадин также оказывают содействие проекту. Поддержка семей с детьми и создание комфортной среды для женщин остаются приоритетами муниципалитета. Главную цель проекта его создатели видят в том, чтобы дать мамам возможность освободить несколько часов в день для решения личных вопросов, посещения врачей, оформления документов, учёбы или работы.
Как рассказала ТИА «Острова» в городской администрации, на сегодняшний день от родителей поступило 135 заявок. Сотрудники детсада провели работу по каждой из них: часть малышей ещё не достигла годовалого возраста, а другим семьям сотрудники подробно разъяснили перечень документов, необходимых для посещения группы. Для предоставления услуги родителям требуется справка от врача об отсутствии противопоказаний у ребёнка, а также наличие профилактических прививок по возрасту.
С малышами работают опытные няни, которые прошли специальное обучение по уходу за детьми раннего возраста. Особое внимание сотрудники уделяют адаптации ребят к новой обстановке. Для этого они используют разнообразные методики развития и социализации. Для удобства родителей в детсаду предусмотрели два временных интервала: утренний – с 09.00 до 12.00 и послеобеденный – с 15.00 до 18.00. Мамы и папы могут самостоятельно выбрать удобное время и продолжительность пребывания ребёнка.
