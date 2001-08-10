В аэровокзал Южно-Сахалинска появился первый в России кейтеринговый лифт
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аэровокзал «Южно-Сахалинск» встретил весенне-летний период 2026 года с обновлённым парком техники – к работе на лётном поле приступил новый автолифт для ускоренной загрузки бортового питания на пассажирские рейсы. Это первый кейтеринговый лифт в России, который специалисты собрали на базе отечественного автомобиля «Валдай 12».
Доставили технику на Сахалин из Хабаровска. Там специалисты заменили на автолифте шасси и оборудовали его стационарной платформой для подъёма фургона на высоту. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе аэровокзала, на старте высокого сезона навигации службу наземного обслуживания главной авиагавани островов пополнил надёжный автолифт, который соответствует всем авиационным требованиям безопасности.
Конструктив нового аппарата выполнен из прочных материалов. Все они устойчивы к перепадам температур и осадкам, поэтому эксплуатанты могут использовать транспортное средство в любых условиях. Чтобы даже жарким сахалинским летом питание оставалось свежим, производители оборудовали кузов фургона системой охлаждения. Для лучшего обзора салон оснастили камерой заднего вида и сразу шестью зеркалами. Манёвренность техники обеспечивает радиус разворота – его минимальный показатель равен 5,8 метрам. За плавность перемещения в любых ситуациях отвечает современная, тонко настроенная система управления.
За один раз обновлённый «Валдай» может поднять до 600 килограммов груза. Минимальная высота платформы составляет 1,4 метра, максимальная – 5,8 метров. Эти значения позволяют аэровокзальному комплексу использовать новый автолифт для обслуживания разных типов воздушных судов.
Директор по производству АО «Аэровокзал Южно-Сахалинск» Данила Коновалов отметил, что с учётом нового автолифта в этом сезоне команда использует для загрузки бортового питания на воздушное судно четыре единицы техники. Для аэровокзала этого количества достаточно: сотрудники могут параллельно обслуживать как большие рейсы на Москву, так и поменьше – те, что летают по Дальнему Востоку и в Сибирь. При этом время обслуживания сокращается, а качество остаётся на прежнем высоком уровне.
Ранее, как напоминает аэровокзал, для эффективной работы комплекса в высокий сезон автопарк пополнил контейнерный погрузчик китайского производства. Технику сотрудники уже испытали и забрендировали.
