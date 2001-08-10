В городском парке Южно-Сахалинска полностью запретили электросамокаты

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинский парк имени Гагарина ввел полный запрет на электросамокаты и требует от посетителей соблюдать скоростной режим. Особые ограничения касаются владельцев средств индивидуальной мобильности (СИМ), тогда как обычные самокаты и детские велосипеды остаются разрешенными.

С наступлением теплого сезона 2026 года городской парк культуры и отдыха традиционно привлекает тысячи жителей и гостей Южно-Сахалинска. Администрация парка напоминает о важности соблюдения правил безопасности, особенно при передвижении на средствах индивидуальной мобильности и велосипедах. Для комфортного и безопасного пребывания всех посетителей на территории парка имени Гагарина действуют определенные ограничения. Владельцы обычных самокатов и детских велосипедов могут свободно пользоваться ими, однако администрация парка настоятельно просит их проявлять максимальную осторожность: соблюдать установленный скоростной режим, не отвлекаться во время движения и внимательно следить за детьми.

Особое внимание сотрудники парка уделяют использованию средств индивидуальной мобильности. Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, правила посещения, регламентирующие этот вопрос, размещены как на официальном сайте, так и на входных группах. На территории парка действует полный запрет на использование электросамокатов, электровелосипедов, сегвеев, гироскутеров и моноколес.

Начальник отдела безопасности парка Сергей Кузьменко пояснил, что сотрудники проводят активную профилактическую работу, направленную на поддержание порядка и пресечение нарушений. В выходные дни парк пользуется особой популярностью: здесь отдыхают семьи с детьми и подростки. Кузьменко призвал всех с пониманием отнестись к установленным правилам и проявлять взаимное уважение.