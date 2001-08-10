В Южно-Сахалинске сегодня продают мойву по 80 рублей за килограмм
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сегодня, 28 апреля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу. Ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.
Мойва по цене 80 руб/кг, с 11.00:
- магазин «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19;
- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай»);
- магазин «Море рыбы», пр. Мира 229/5 (у ТЦ «Янтарь»).
Минтай по цене 120 руб/кг и сельдь по цене 69 руб /кг:
- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10), с 13.00;
- ул. Емельянова, 31/2, с 13.30;
- ул. Ленина 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10), с 14.00.
