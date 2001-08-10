11:26, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске сегодня продают мойву по 80 рублей за килограмм

Сегодня, 28 апреля, жителей и гостей областного центра приглашают приобрести свежую рыбу. Ассортимент и объемы продукции по социальным ценам отличается в каждой конкретной торговой точке.

Мойва по цене 80 руб/кг, с 11.00:

- магазин «Море рыбы», пр. Коммунистический, 19;

- магазин «Море рыбы», пр. Мира, 280В (ТЦ «Рай»);

- магазин «Море рыбы», пр. Мира 229/5 (у ТЦ «Янтарь»).

Минтай по цене 120 руб/кг и сельдь по цене 69 руб /кг:

- пр. Мира, 229 (ТЦ «Янтарь», торговые места № 8-10), с 13.00;

- ул. Емельянова, 31/2, с 13.30;

- ул. Ленина 252Б (ТЦ «Техник», торговое место Д10), с 14.00.

        

