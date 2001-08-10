В Южно-Сахалинске начали расчистку русла реки Рогатка

В Южно-Сахалинске начались работы по расчистке русла реки Рогатки. На первом этапе специалисты трудятся на участке от улицы Физкультурной до проспекта Мира.

Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии Южно-Сахалинска, масштабную работу организовали сотрудники ведомства совместно со специалистами МБУ «Зелёный город». Предварительно они тщательно обследовали русло реки, выявили деревья, которые мешают течению и представляют опасность в период паводков.

Заместитель директора управления по делам ГО и ЧС Южно-Сахалинска Олег Соломанин уточнил, что работы ведутся вдоль русла. В ходе расчистки специалисты распиливают стволы бензопилами и оперативно вывозят древесину. Всего они планируют убрать около 160 деревьев, ещё примерно 10 – подвергнуть окультуриванию. В общей сложности расчистка охватит участок русла Рогатки от улицы Физкультурной до улицы Ленина.

Работу по берегоукреплению и расчистке рек в Южно-Сахалинске проводят по поручению губернатора Валерия Лимаренко. Мэр Сергей Надсадин держит процесс на личном контроле. Эти меры направлены на безопасность жителей, предотвращение возможных подтоплений и поддержание экологического благополучия рек областного центра.