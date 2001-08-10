ВТБ расширяет грантовую программу поддержки краеведческих музеев России
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
ВТБ совместно с благотворительным фондом «ВТБ-Страна» расширяет корпоративную программу поддержки краеведческих музеев России. Второй этап конкурса «Красота внутри. Краеведческие музеи России» охватит все регионы страны и продлится до 2027 года. Победители получат гранты до 1 млн рублей. Всего в рамках поддержки будет выделено до 100 млн рублей.
«Краеведческие музеи – это шкатулки, в которых хранятся традиции и обычаи края, истории поколений, уникальные промыслы и умения. В прошлом году ВТБ запустил первый этап грантового конкурса, тогда он охватил 15 регионов страны, а победители получили 15 млн рублей. В этом году мы расширяем программу на все 89 регионов России и увеличиваем финансирование конкурса. Уверены, что поддержка отдаленных от центра институций поможет сберечь их ценности, сделать их открытыми и более узнаваемыми», – прокомментировала Наталья Кочнева, старший вице-президент ВТБ и председатель фонда «ВТБ-Страна».
Программа поддержки краеведческих музеев направлена на сохранение культурной самобытности регионов, формирование образа краеведческих музеев как привлекательных центров досуга для молодежи и семей, повышение доступности экспозиций для широкой аудитории. Большое внимание в проекте уделяется усилению цифрового направления и внедрению новых технологий.
Принять участие в конкурсе теперь могут краеведческие музеи из всех регионов России. В состав жюри войдут представители фонда, банка, а также независимые эксперты из музейной сферы, деятели искусства и журналисты, специализирующиеся на культурной тематике. Важными критериями для оценки заявок станут актуальность и социальная значимость; инновационность и уникальность идеи; практическая осуществимость, соответствие задачам и целям конкурса; обоснованность планируемых расходов; наличие плана по медийному сопровождению и вовлечению аудитории.
Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте благотворительного фонда «ВТБ-Страна». Результаты будут подведены и объявлены в июле 2026 года, реализация проектов – по 31 августа 2027 г.
Справка
Социальная ответственность – один из важных критериев работы ВТБ на протяжении многих лет. В рамках своей программы по сохранению и развитию наследия России «Культурная страна» банк активно сотрудничает с множеством ключевых культурных учреждений, поддерживая их проекты. ВТБ реализует собственные инициативы в сфере искусства для сохранения и обогащения культуры.
