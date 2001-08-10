Управляющие компании Южно-Сахалинска восстанавливают поврежденные ветром крыши многоэтажных домов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Управляющие компании Южно-Сахалинска приступили к восстановлению кровель в планировочном районе Новое Дальнее. Сильный ветер во время циклона повредил крыши многоквартирных домов, и теперь специалисты работают на восьми объектах.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, ремонтные работы организовали на всех повреждённых кровлях. Директор департамента Евгений Золотов уточнил, что в зоне ответственности управляющей компании «СНВ» находятся пять крыш. Две из них специалисты уже восстановили, ещё три – в стадии ремонта. Управляющая компания «Триумф» ведёт подготовку к восстановлению кровель на трёх домах.

В прошлом году департамент городского хозяйства совместно с Государственной жилищной инспекцией и Фондом капитального ремонта провёл обследование кровель. По итогам проверки специалисты подготовили документацию для рассмотрения вопроса о переносе сроков капитального ремонта. Сейчас восстановительные работы проводят управляющие компании за счёт средств, которые предусмотрели на текущий ремонт.

Администрация города держит ситуацию на постоянном контроле. При необходимости чиновники окажут управляющим компаниям дополнительную поддержку.