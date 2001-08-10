Сахалинцы в марте собрали рекордные 327 тонн вторсырья для переработки

Сахалинцы в марте поставили рекорд по раздельному накоплению вторсырья – жители региона собрали свыше 327 тонн стекла, картона, пластика и металла. Такого объёма за всю историю работы регионального оператора ещё не было.

Как рассказали ТИА «Острова» в региональном управлении по обращению с отходами, традиционно больше всего полезного сырья накапливают в Южно-Сахалинске. Но в этом месяце приятно удивили и другие города – жители Анивы, Корсакова и Невельска заметно подтянулись. Региональный оператор объясняет такой прогресс системной работой с людьми: сотрудники объясняли, показывали, напоминали – и это сработало.

Южно-Сахалинск уверенно держит первое место – 268 тонн. Далее идёт Корсаков с результатом более 25 тонн, что в четыре раза больше, чем в феврале. Анивчане накопили свыше 16 тонн. У Невельска – более 5 тонн, и там тоже рост в четыре раза к прошлому месяцу.

В островном регионе всё отчётливее проявляется тенденция к экологичному накоплению отходов. В основе этой работы лежит национальный проект «Экологическое благополучие», который инициировал Президент России Владимир Путин. Ключевая цель проекта – к 2030 году вдвое сократить объёмы захоронения отходов и повсеместно внедрить раздельное накопление. Министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов отметил, что статистика свидетельствует о росте заинтересованности сахалинцев в вопросах экологии. Положительная динамика, по его словам, подтверждает эффективность выбранной стратегии.

На Сахалине установили более 1700 синих сетчатых контейнеров для раздельного накопления отходов. Мусоровозы забирают их содержимое отдельным рейсом не реже раза в неделю в районах и 2-3 раз в неделю в областном центре, после чего отвозят на сортировку. Затем сформированные партии направляют на перерабатывающие предприятия Хабаровска, Уссурийска, Владивостока и Новосибирска, где сырьё возвращается в хозяйственный оборот.

Жительница областного центра Евгения Морозова рассказала, что к сортировке её подтолкнуло наблюдение за природой. Однажды с друзьями она выехала очищать берег Охотского моря и её впечатлило, сколько мусора тогда собрали добровольцы. После этого она вместе с семьёй решила сортировать отходы, даже несмотря на отсутствие синего контейнера во дворе – они проходят к ближайшему в соседний двор. Региональный оператор напоминает: для старта не обязательно иметь несколько вёдер – подойдёт обычный пакет для стеклянных, жестяных и алюминиевых банок, а также пластиковых бутылок с маркировкой 1 и 2 на дне.