Инспекторы ВАИ проводят на Сахалине профилактическую акцию

Инспекторы военной автомобильной инспекции Южно-Сахалинского гарнизона проводят на Сахалине профилактическую акцию «За безопасность дорожного движения». Организаторы ставят цель – пропагандировать безопасность на дорогах, повышать культуру вождения и правовую грамотность военнослужащих.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, инспекторы ВАИ проводят технические конференции в воинских частях и учреждениях. К участию в них привлекают должностных лиц Госавтоинспекции МВД России, представителей медучреждений, сотрудников военной прокуратуры. Также на встречи приглашают водителей транспортных средств Вооружённых Сил РФ, военнослужащих – старших машин и владельцев личного транспорта.

С личным составом инспекторы обсуждают вопросы безопасности дорожного движения. Они доводят до военных изменения в правилах дорожного движения и руководящие документы Министерства обороны РФ в этой области. Водителям напоминают о соблюдении скоростного режима и правилах проезда пешеходных переходов, а также других участков дорог и территорий, где могут появиться дети. Особое внимание инспекторы уделяют особенностям использования транспорта в сложных дорожных и климатических условиях.