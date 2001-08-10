В Южно-Сахалинска пройдет горячая линия по вопросам организации ярмарок
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Южно-Сахалинска смогут проконсультироваться по вопросам ярмарок по телефону. Специалисты департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка проведут горячую линию в среду 15 апреля.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, горожане позвонят по телефону 300-737 (добавочные 2,3) с 10.00 до 12.00. Сотрудники департамента объяснят преимущества получения муниципальной услуги «Выдача разрешений на организацию ярмарок» в электронном виде.
В рабочие дни с 9.00 до 17.00 жители могут подтвердить свою учётную запись на портале Госуслуг. Специалисты департамента продресурсов ждут горожан по адресу: Южно-Сахалинск, улица Карла Маркса, 20, кабинет 411. При себе необходимо иметь паспорт.
