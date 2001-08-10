Жители Анивского района смогут записаться на личный приём к прокурору
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители Анивского района получат возможность обратиться к исполняющему обязанности прокурора лично. Виталий Абрамов проведёт приём граждан 20 апреля 2026 года в селе Петропавловское.
Как рассказали ТИА «Острова» в областной прокуратуре, встреча начнётся в 15.00 в здании местного сельского дома культуры по адресу: село Петропавловское, улица Клубная, 13А.
Граждане могут предварительно записаться на приём. Сотрудники прокуратуры принимают заявки в городе Аниве на улице Ленина, 23. Также жители могут позвонить по телефонам: 8 (42441) 4-10-70, 4-03-23 и 8 (4242) 49-45-88.
На приёме граждане вправе подать письменные обращения с информацией о нарушениях их прав. Заявителям необходимо взять с собой удостоверение личности. В обращении следует подробно описать факты нарушений, а при наличии подтверждающих документов – приложить их копии.
