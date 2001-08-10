10 Апреля 2026
15:37

На выходных в Сахалинской области синоптики прогнозируют снег и ветер до 25 метров в секунду

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В эти выходные на Сахалине испортится погода. Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском гидрометцентре, днём 11 и ночью 12 апреля синоптики прогнозируют сильные, а местами очень сильные осадки в виде снега и мокрого снега.

Непогода затронет четыре района области – Макаровский, Поронайский, Смирныховский и Ногликский. На побережьях ветер усилится до 25 метров в секунду, ожидаются гололёдные явления. На остальной территории Сахалина 11 апреля тоже пройдут осадки, местами сильные, гололёд, а на побережьях – ветер до 25 метров в секунду. На юге Курильских островов в субботу обещают дождь и ветер до 24 метров в секунду.

Кроме того, 11 и 12 апреля лавиноопасно в Смирныховском, Углегорском и Макаровском районах. 13 апреля лавинная опасность сохранится в Смирныховском районе. Жителям и гостям этих территорий стоит быть осторожными.

