В Южно-Сахалинске проводят опрос о зоне высадки детей у Восточной гимназии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска проводит опрос о благоустройстве зоны высадки учащихся возле Восточной гимназии. Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, инициаторами обращения выступили родители учеников – они попросили обустроить безопасное место для посадки и высадки детей у учебного заведения.

Специалисты департамента разработали два варианта организации этой зоны. Теперь чиновники просят горожан высказать своё мнение и выбрать наиболее подходящий. Для получения объективного результата власти призывают принять участие в голосовании прежде всего родителей учеников Восточной гимназии и жителей близлежащих домов.

Проголосовать можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Опрос продлится с 10 по 16 апреля включительно.