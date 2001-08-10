Тихоокеанское
информационное агентство
10 Апреля 2026
Сейчас 16:30
77,84|90,88
15:34, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске проводят опрос о зоне высадки детей у Восточной гимназии

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Администрация Южно-Сахалинска проводит опрос о благоустройстве зоны высадки учащихся возле Восточной гимназии. Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, инициаторами обращения выступили родители учеников – они попросили обустроить безопасное место для посадки и высадки детей у учебного заведения.

Специалисты департамента разработали два варианта организации этой зоны. Теперь чиновники просят горожан высказать своё мнение и выбрать наиболее подходящий. Для получения объективного результата власти призывают принять участие в голосовании прежде всего родителей учеников Восточной гимназии и жителей близлежащих домов.

Проголосовать можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Опрос продлится с 10 по 16 апреля включительно.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?