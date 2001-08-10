В Южно-Сахалинске проводят опрос о зоне высадки детей у Восточной гимназии
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска проводит опрос о благоустройстве зоны высадки учащихся возле Восточной гимназии. Как рассказали ТИА «Острова» в мэрии, инициаторами обращения выступили родители учеников – они попросили обустроить безопасное место для посадки и высадки детей у учебного заведения.
Специалисты департамента разработали два варианта организации этой зоны. Теперь чиновники просят горожан высказать своё мнение и выбрать наиболее подходящий. Для получения объективного результата власти призывают принять участие в голосовании прежде всего родителей учеников Восточной гимназии и жителей близлежащих домов.
Проголосовать можно на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Опрос продлится с 10 по 16 апреля включительно.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?