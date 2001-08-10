14:23

Фотовыставка памятных монет о космосе открылась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске открылась фотовыставка с изображением памятных монет о космосе. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Отделения Банка России по Сахалинской области, экспозиция «Космос всегда мечта» заработала во Дворце детского (юношеского) творчества в преддверии Дня космонавтики. Организаторы посвятили выставку 65-летию первого полёта человека в космос.

На фотопостерах посетители детально рассмотрят изображения памятных «космических» монет, которые выпускали в нашей стране в разное время. Авторы запечатлели на них ключевые события отечественной космонавтики, портреты учёных, конструкторов и космонавтов, а также летательные и космические аппараты. К каждой фотокопии прилагается пояснение о событии или человеке, которым посвятили монету. Например, для изображения Луны на одной из монет использовали рисунок Галилео Галилея – именно таким учёный увидел спутник Земли в телескоп. Об этом посетителям рассказала главный экономист Отделения Банка России по Сахалинской области Елена Глен.

Выставка работает до 20 апреля. Вход свободный. Жители и гости областного центра могут вспомнить отечественную историю освоения космоса и рассмотреть увеличенные изображения памятных монет.

