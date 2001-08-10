В водоемах Камчатки учёные нашли уникальные виды рыб

Этой весной камчатские учёные провели экспедицию в районе Ичинского вулкана на территории Быстринского природного парка. Исследования были направлены на изучение разнообразия и эволюции лососевых рыб в горных озёрах, а также на их сохранение, пишет ТК «41 Регион».

Одной из главных находок стала жилая форма нерки - кокани - в озере Ночное. Ранее такая рыба встречалась только в трёх озёрах Камчатки. Здесь она питается зоопланктоном, достигает веса до 200 граммов и созревает в возрасте 4 – 5 лет.

Ещё одной необычной находкой стал оседлый голец из озера Рыбное. У него выявили редкие анатомические особенности: хрящевую пластину перед глазами и необычное расположение боковой линии - снаружи черепа.

Сейчас специалисты проводят молекулярно-генетические исследования, чтобы выяснить, как эти популяции сформировались и развивались в изоляции.