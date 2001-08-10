Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

48% экономически активных жителей Южно-Сахалинска высказались за то, чтобы День космонавтики стал государственным праздником и нерабочим днём. Противников этой идеи оказалось заметно меньше – всего 24%. Как рассказали ТИА «Острова» в SuperJob, опрос провели в честь 65-летия полёта Юрия Гагарина с 1 по 6 апреля 2026 года.

Женщины поддержали инициативу чаще мужчин – 52% против 44%. Молодёжь тоже активнее голосует за дополнительный выходной: среди респондентов до 35 лет – 60%, тогда как среди опрошенных старше 45 лет – только 42%. Примечательны и различия по образованию: 58% горожан со средним профессиональным образованием одобряют идею, а среди обладателей высшего образования сторонников оказалось 39%.

Сторонники нового выходного главным аргументом называют необходимость подчеркнуть исторические достижения страны в освоении космоса и апеллируют к чувству национальной гордости. «Этот праздник символизирует высокие технические достижения страны, гениальных инженеров и самоотверженных храбрецов», «Это наша гордость» – комментируют они. Противники же считают, что лишний выходной обернётся прямыми экономическими потерями: «Меньше рабочих дней – значит, меньше зарплата».