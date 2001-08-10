Военнослужащие на Сахалине учатся эвакуировать раненых

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Военнослужащие Восточного военного округа, заключившие контракты с Минобороны России на Сахалине, проходят обучение тактической медицине и эвакуации раненых. На полигоне «Троицкий» опытные инструкторы по медицинской подготовке учат бойцов оказывать первую помощь пострадавшему товарищу, а также помогать себе с помощью жгута или турникета из индивидуальной аптечки. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Восточного военного округа, курс тактической медицины обязателен для каждого военнослужащего независимо от должности.

В рамках обучения бойцы отрабатывают экстренную эвакуацию условно раненого товарища в безопасную зону. «Сначала мы на личном примере показываем бойцам, как остановить кровотечение. Практические занятия проводим максимально динамично, используем средства имитации, а во время отработки эвакуации раненого бойца на группу ещё идут сбросы с дрона», – рассказал инструктор по тактической медицине.

Занятия на полигоне гвардейского армейского корпуса ВВО на Сахалине проходят с учётом опыта, полученного в зоне проведения специальной военной операции. Военные применяют современные методики и средства имитации, чтобы максимально приблизить тренировки к реальным боевым условиям.