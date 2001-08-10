Сахалинцам напомнили о запрете выбрасывать ветки и листву в контейнеры для мусора

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С началом традиционных субботников дворы и придомовые территории Сахалинской области заполнились ветками, ботвой и прошлогодней листвой. Однако выбрасывать растительные отходы вместе с бытовым мусором строго запрещено. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, соблюдение правил складирования – важный элемент санитарной и пожарной безопасности.

С точки зрения закона, ботва, ветки и садовые остатки не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Их вывоз не входит в стандартную коммунальную услугу регионального оператора. Ответственность за утилизацию лежит на самом отходообразователе.

«Растительные отходы не приравниваются к ТКО и КГО, их строго запрещается складывать в контейнеры для бытового мусора и тем более – для раздельного накопления. Такие безответственные действия – частая причина поломки спецтехники», – объяснила начальник отдела организации и контроля перевозок Надежда Бондаренко.

Если управляющая компания заключила договор с регоператором на вывоз растительных отходов, жителям советуют собирать листву и мелкие ветки в мешки или пакеты, а крупные ветки связывать в пучки длиной 50–80 сантиметров и аккуратно размещать рядом с контейнерной площадкой. Специализированные службы заберут их отдельно. При длительном нахождении крупных веток на площадке необходимо обратиться в управляющую организацию – собственник земли отвечает за содержание места накопления ТКО. Жителям также рекомендуют заранее уточнять в своей УК или местной администрации порядок вывоза и места сбора растительных отходов.