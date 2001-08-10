Сахалинцам напомнили о запрете выбрасывать ветки и листву в контейнеры для мусора
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С началом традиционных субботников дворы и придомовые территории Сахалинской области заполнились ветками, ботвой и прошлогодней листвой. Однако выбрасывать растительные отходы вместе с бытовым мусором строго запрещено. Как рассказали ТИА «Острова» в управлении по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, соблюдение правил складирования – важный элемент санитарной и пожарной безопасности.
С точки зрения закона, ботва, ветки и садовые остатки не относятся к твёрдым коммунальным отходам (ТКО). Их вывоз не входит в стандартную коммунальную услугу регионального оператора. Ответственность за утилизацию лежит на самом отходообразователе.
«Растительные отходы не приравниваются к ТКО и КГО, их строго запрещается складывать в контейнеры для бытового мусора и тем более – для раздельного накопления. Такие безответственные действия – частая причина поломки спецтехники», – объяснила начальник отдела организации и контроля перевозок Надежда Бондаренко.
Если управляющая компания заключила договор с регоператором на вывоз растительных отходов, жителям советуют собирать листву и мелкие ветки в мешки или пакеты, а крупные ветки связывать в пучки длиной 50–80 сантиметров и аккуратно размещать рядом с контейнерной площадкой. Специализированные службы заберут их отдельно. При длительном нахождении крупных веток на площадке необходимо обратиться в управляющую организацию – собственник земли отвечает за содержание места накопления ТКО. Жителям также рекомендуют заранее уточнять в своей УК или местной администрации порядок вывоза и места сбора растительных отходов.
Комментарии - 0
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
Выбор редакции
- 10:31 Сегодня Более 2,8 тысяч резюме с начала года разместили сахалинцы на портале «Работа России»
- 13:15 Вчера Эксперт из Словении провел семинар для тренеров на "Горном воздухе"
- 14:32 6 Апреля 11 апреля на Сахалине откроется выставка "Мы русские"
- 12:15 6 Апреля Жители Южно-Сахалинска экономят на отоплении благодаря газификации
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?