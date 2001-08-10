Волонтёры в Южно-Сахалинске подарили праздник детям из реабилитационного центра
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Волонтёры Центра молодёжных инициатив в образах весёлых клоунов подарили праздник воспитанникам реабилитационного центра «Преодоление». Добровольцы провели для ребят с ограниченными возможностями здоровья увлекательное мероприятие с конкурсами и развивающими играми. Как рассказали ТИА «Острова» в Центре молодёжных инициатив, акция прошла в рамках проекта «Я – волонтёр».
Одной из участниц праздника стала школьница Вероника Золотухина, которая присоединилась к проекту «Доктор клоун» в этом году. Девушка уже приняла участие в нескольких мероприятиях для детей с ОВЗ, в том числе в серии новогодних праздников. Параллельно Вероника вместе с одноклассниками помогает бойцам СВО: школьники собирают полезные грузы, делают окопные свечи и сухие души. «Хочется быть максимально полезной, вносить свою посильную помощь в общее дело. Я убеждена, когда бойцы получают тёплую весточку из дома, они становятся увереннее в своих силах. Для детей наши мероприятия также всегда большая радость. Это видно. Они очень ждут нас, с удовольствием участвуют в конкурсах и узнают много нового», – поделилась волонтёр.
К каждому такому мероприятию добровольцы готовятся с особым усердием: они учатся правильно взаимодействовать с детьми и их родителями, вовлекать ребят в игры и учить их новому. Родители воспитанников центра высоко оценивают эту работу. «В центре "Преодоление" волонтёры радуют наших детей довольно часто. Это всегда очень весело, интересно и познавательно. Живое, позитивное общение, добрые эмоции очень важны для наших ребят, ведь через такое взаимодействие они узнают мир и учатся быть более открытыми», – рассказала жительница Южно-Сахалинска Ирина Фролкова. Волонтёрское движение в области и городе получает всестороннюю поддержку губернатора Валерия Лимаренко, администрации города и мэра Сергея Надсадина, что способствует развитию добровольческих инициатив и реализации социально значимых проектов.
