Более 2000 сахалинцев приняли участие в «Снежном фестивале» на «Горном воздухе»
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На спортивно-туристическом комплексе «Горный воздух» в минувшие выходные прошёл ежегодный «Снежный фестиваль». Яркое мероприятие объединило более 2000 любителей активного отдыха и креатива. Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе министерства спорта Сахалинской области, одним из центральных событий стало дефиле карнавальных костюмов, где участники соревновались в нескольких номинациях.
Гости фестиваля боролись за звания «Король и Королева фестиваля», «Наследники горы» для детей до 13 лет, «Два сапога-пара» за лучший парный образ и «Тонкая работа» за самый трудоёмкий костюм. Креативность и фантазия участников сделали это дефиле одним из самых зрелищных блоков. Не менее впечатляющим стал «Жаркий спуск» — массовый заезд участников в костюмах по склону, который вызвал бурю эмоций у зрителей. Кульминацией экстрим-программы организаторы назвали «Аквапроезд» — проезд через бассейн с водой, где определяли лучших в номинациях «Русалочка и Водяной», «Кринж» и «Король экстрима».
Параллельно на трассе «Армейка-верх» прошли соревнования по скоростному подъёму в гору на сноубайках «Hill Climb», а также джем-сессия в сноупарке, где каждый желающий мог продемонстрировать свои навыки. На протяжении всего дня праздничную атмосферу поддерживали живая музыка, аниматоры и разнообразные развлечения. В завершении фестиваля организаторы провели розыгрыш призов от партнёра мероприятия. Фото предоставил Артём Юдин.
