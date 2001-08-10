В Поронайском районе прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Весны очарование», прошедшая в селе Леонидово, стала примером того, как небольшие добрые инициативы могут создавать тёплую атмосферу в сообществе.

Волонтёры школьного отряда «Доброволец» поздравили с Международным женским днём жительниц села старше 65 лет. Ребята подарили женщинам сувениры, сказали добрые слова и уделили им внимание, показав, что их ценят и помнят.

По словам организаторов, такие инициативы помогают укреплять связь между поколениями и делают жизнь в селе более дружелюбной. Подобные акции вдохновляют окружающих на добрые поступки и напоминают, что даже небольшой знак внимания может иметь большое значение.

Волонтёры отмечают, что забота о людях начинается с простых шагов, которые может сделать каждый.