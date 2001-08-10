Тихоокеанское
информационное агентство
14 Марта 2026
Сейчас 02:54
80,23|91,98
16:39, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

В Поронайском районе прошла акция "Весны очарование"

В Поронайском районе прошла акция

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Акция «Весны очарование», прошедшая в селе Леонидово, стала примером того, как небольшие добрые инициативы могут создавать тёплую атмосферу в сообществе.

Волонтёры школьного отряда «Доброволец» поздравили с Международным женским днём жительниц села старше 65 лет. Ребята подарили женщинам сувениры, сказали добрые слова и уделили им внимание, показав, что их ценят и помнят.

По словам организаторов, такие инициативы помогают укреплять связь между поколениями и делают жизнь в селе более дружелюбной. Подобные акции вдохновляют окружающих на добрые поступки и напоминают, что даже небольшой знак внимания может иметь большое значение.

Волонтёры отмечают, что забота о людях начинается с простых шагов, которые может сделать каждый.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?