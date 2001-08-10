На следующей неделе Сахалинскую область ожидает неустойчивая погода
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В предстоящие выходные дни на погоду области окажет влияние ослабевающий тихоокеанский циклон, который, теряя силы, переместится в юго-западную часть Охотского моря. О том, чего ждать жителям островного региона с 14 по 20 марта, сообщает astv.ru, ссылаясь на сахалинское УГМС.
В субботу и в воскресенье на Сахалине местами пройдут небольшие и умеренные осадки, преимущественно в виде мокрого снега, в прибрежных районах сохранится свежий ветер. Температура воздуха ночью -1…-6°, на севере -8…-13°, днем -2…+3°.
В Южно-Сахалинске в выходные дни, 14 и 15 марта, небольшие осадки. Температура воздуха ночью -0…-2°, днем +1…+3°.
В течение предстоящей рабочей недели на Сахалине сохранится пониженный фон давления. Ожидается неустойчивая погода с волнами тепла и холода, местами пройдет небольшой снег.
В северных и центральных районах температура воздуха ночью составит -5…-10°, местами -10…-15°; днем -2…+3°. В южных районах ночью от -3 до -8 градусов, в дневное время воздух прогреется до +4°. В конце недели при смещении атмосферных фронтов возможны осадки, температурный фон существенно не изменится.
На Курильских островах в выходные дни осадки, в воскресенье на севере гряды сильные; сильный ветер. Температура на сутки -2…+3°.
В начале недели погода на островах ожидается с небольшим снегом, на севере с порывистым ветром. Во второй половине недели сначала на юге гряды, затем на севере погода улучшится, осадки прекратятся. Температурный фон ожидается прежний от -2 до +3°.
