Сахалинский переработчик превращает макулатуру в теплоизоляцию

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Сахалинской области запустили необычный процесс переработки: списанные книги и газеты обретают вторую жизнь в качестве теплоизоляционного материала. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами передал первую крупную партию ветхой печатной продукции местному предприятию «СанЭко». Теперь вместо захоронения на полигоне бумага становится основой для производства утеплителя.

Как рассказали ТИА «Острова» в Управлении по обращению с отходами, в переработку идут не все издания, а только подходящие по составу: газеты и книги без глянцевых страниц и мелованной бумаги. Первая партия весом 800 килограммов уже поступила в цех компании. Технологический процесс включает несколько этапов: сначала макулатуру измельчают в шредере, затем она попадает в дробильный станок, где превращается в мелкую фракцию. В специальном бункере масса перемешивается, и на выходе получается готовый утеплитель. Для производства одного стандартного мешка материала требуется переработать 13 килограммов сырья.

Руководитель компании-переработчика Андрей Шмидт пояснил, что получаемый продукт по теплопроводности сопоставим с популярными базальтовыми плитами, но при этом стоит значительно дешевле.

«Это отличный вариант для индивидуального жилищного строительства. Материалом можно заполнять полости в стенах и перекрытиях. Производитель гарантирует срок службы не менее 30 лет. Многие опасаются, что такая органика привлечет грызунов или начнет гнить, но благодаря добавлению безопасной для человека борной кислоты утеплитель не едят крысы, и он не подвержен биологическому разложению», - рассказал Андрей Шмидт.

В Управлении подчеркнули, что на переработку передаются только ветхие издания, которые действительно утратили потребительские качества и не представляют ценности для читателей. Заместитель генерального директора — исполнительный директор Управления по обращению с отходами Олег Шияновский отметил важность сотрудничества с местными переработчиками.

«Наша цель - создать условия, чтобы продукция из вторичного сырья производилась и развивалась здесь, в регионе. Это прямое следование целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла», которые являются неотъемлемой частью национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным», - подчеркнул Олег Шияновский.

Сбор картона и книг для последующей передачи на переработку организован в Южно-Сахалинске на пункте приема вторсырья по адресу улица Емельянова, 14. Пункт работает ежедневно с 9:00 до 20:00 с перерывом на обед с 14:00 до 15:00.