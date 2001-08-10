Тихоокеанское
14 марта крайне опасно выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 14 марта в заливе Мордвинова и на других участках юго-восточного побережья Сахалина под воздействием сильного ветра ожидается торошение и подвижки льда, возможен частичный взлом прибрежных льдов. Выходить на лёд крайне опасно.

Единый телефон вызова экстренных служб – 112.

