МТС открыла проектный офис для цифровизации Сахалинской области
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Цифровая экосистема МТС сообщает о создании в Южно-Сахалинске проектного офиса компании МТС Веб Сервисы для реализации комплексных ИТ-проектов, направленных на развитие цифровизации Сахалинской области. Теперь предприятия островного региона смогут быстрее внедрять решения, основанные на искусственном интеллекте, геоаналитике, интернете вещей и облачных технологиях.
Проектный офис МТС Веб Сервисы будет разрабатывать и внедрять проекты в сфере информационных технологий для туристической сферы, городской инфраструктуры, культурных и образовательных учреждений, а также для крупного бизнеса. В рамках работы проектного офиса планируется активное сотрудничество с Правительством Сахалинской области в сфере развития цифровизации.
Для успешной реализации проектов в проектный офис МТС Веб Сервисы планируют привлекать региональных ИТ-специалистов. Таким образом, новая структура будет также способствовать росту экспертизы молодежи, занятой в сфере цифровой экономики и ИТ-сектора Сахалинской области, и развитию регионального рынка труда.
«Сахалинская область занимает лидирующие позиции в области внедрения цифровых услуг не только на Дальнем Востоке, но и в масштабе всей страны. Особенности географического положения и уровень жизни региона обусловили готовность компаний к цифровой трансформации. МТС активно участвует в этом процессе. Так, ранее мы реализовали крупный проект по комплексной цифровизации конгрессно-выставочного центра «Сахалин экспо», запустили удаленный мониторинг люков совместно с «Анивскими коммунальными системами» и провели масштабный рефарминг сети в Южно-Сахалинске и Корсакове. Открытие проектного офиса позволит еще более активно развивать технологические проекты на территории региона», - отметил директор компании МТС Веб Сервисы в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
